Более 600 тысяч саженцев высадят в Карагандинской области этой осенью

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области идет осенняя посадка деревьев. Работы ведутся в пригородном и питомническом лесничествах вблизи Темиртау и Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На лесных территориях весной уже высажено более 420 тысяч штук саженцев почти на 230 га. Работы ведут специалисты Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира. Всего в планах озеленить 395 га.

По поручению Главы государства по всей стране в рамках Национального проекта «Зеленый Казахстан» идет активная посадка деревьев.

В Карагандинской области осенние работы тоже уже начаты. Планируется посадить более 619 тысяч саженцев и сеянцев кленов и вязов на площади 182 га.

«За счет средств областного бюджета приобретут специализированную технику и оборудование: тракторы, лесопосадочные машины, сеялки, бороны дисковые и др. Также проводятся проектно-изыскательские работы по определению почвы на лесопригодность и разрабатывается проектно-сметная документация будущих лесных питомников. Посадка лесных культур будет продолжена и в следующем году», - сообщили в у правлени и природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области .