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    Более 600 тысяч медицинских масок по завышенной цене пытались продать в Алматы

    25 Марта 2020, 12:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Шестой случай спекулятивного завышения цен при продаже медицинских масок выявлен в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    «22 марта текущего года департамент экономических расследований по г. Алматы Комитета по финансовому мониторингу выявил факт реализации частными лицами по завышенной стоимости 664 400 медицинских масок на общую сумму 90 млн тенге на территории города. Продажа масок осуществлялась без разрешительных документов и без регистрации лиц в качестве ИП», - сообщили в комитете.

    В соответствии с пунктом 8 протокола Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК изъятые медицинские маски переданы в управление общественного здоровья Алматы.

    Всего территориальными ДЭР Комитета по финансовому мониторингу в 12 регионах страны выявлено 17 фактов спекулятивного завышения цен при продаже около трех миллионов (2 932 019 штук) медицинских масок, которые переданы в учреждения здравоохранения.

    Автор:

    Борьба с преступностью Минфин РК
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