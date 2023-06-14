Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.05 eur/kzt 485.5

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.28
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

    14 Июня 2023, 22:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, с января по май 2023 года Узбекистан в туристических целях посетили 2,6 млн иностранных граждан.

    Тройку лидеров туристического потока составили соседние с Узбекистаном страны. На первом месте Таджикистан, откуда приехало 797,8 тысяч туристов. Казахстан занимает второе место – 656,5 тысяч туристов. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан – 649,5 тысяч человек.

    Поток гостей из РФ составил 279,8 тысяч человек. На дальнее зарубежье пришлось 216,4 тысяч туристов, в том числе из Турции прибыли – 39,5 тысяч гостей, Южной Кореи – 12,4 тысячи, Индии – 12,3 тысячи, Китая – 9,6 тысяч, Германия – 9,5 тысяч туристов.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году более 1,5 млн казахстанцев посетили соседнюю республику, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Узбекистан Путешествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Возвращение казахстанцев в связи с ситуацией в России прокомментировали в МИД РК
    Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
    Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
    Шоу Димаша Кудайбергена «Stranger» состоялось в Малайзии
    Популярное
    1 19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
    2 Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
    3 Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
    4 Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
    5 Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие