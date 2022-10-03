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    Более 600 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье

    3 Октября 2022, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более половины очередников на жилье составляют люди из социально уязвимых категорий населения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день по стране в очереди на жилье стоят более 621 тыс. человек. Из них 432 тыс. составляют люди из социально уязвимых категорий населения. Среди них четыре приоритетные категории наиболее уязвимых и особо нуждающихся в решении жилищных проблем», - сказал Бауржан Кабдол на брифинге в СЦК.

    Он перечислил эти категории.

    «Первая – многодетные семьи, в которую входят 91 тыс. граждан. Вторая – лица, имеющие инвалидность первой и второй группы. Таких граждан 51 тыс. человек. Третья – это семьи, в которых есть дети с инвалидностью, в очереди стоят 24 тыс. граждан. Четвертая – дети-сироты, их 61 тыс.», - отметил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Общество МИИР РК
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