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Более 600 тонн продукции привезла в столицу Карагандинская область
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит сельскохозяйственная ярмарка Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день привезли более 600 тонн сельскохозяйственных товаров от 80 сельхозпроизводителей региона, на сумму более 327 млн тенге. В частности, это свыше 100 тонн мяса, более 350 тонн картофеля, также мы привезли молочные продукты, колбасные изделия», - сказал заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.
Кроме того, из Карагандинской области привезено 5 тонн рыбы, 360 тыс. единицы яиц, 15 тонн молочной продукции, 350 тонн картофеля, 95 тонн овощей и более 16 тонн разной продукции.
По его словам, товары на ярмарке дешевле, чем на рынке, примерно на 10-15%.
«Мы также проводим благотворительную акцию, в рамках которой бесплатно раздаем баурсаки и кумыс. Самый хороший спрос наблюдается, естественно, на мясо. В целом, торговля идет хорошо, довольны как покупатели, так и продавцы», - отметил спикер.
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