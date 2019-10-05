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Более 600 тонн продукции привезла в столицу Карагандинская область

5 Октября 2019 11:30
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Более 600 тонн продукции привезла в столицу Карагандинская область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит сельскохозяйственная ярмарка Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Около 600 тонн сельхозпродукции привезут карагандинцы на ярмарку в Нур-Султан 490 тонн продукции привезли на ярмарку в столицу Атырауская область и ВКО Более 170 тонн продукции предоставят в столице производители Атырауской области

«На сегодняшний день привезли более 600 тонн сельскохозяйственных товаров от 80 сельхозпроизводителей региона, на сумму более 327 млн тенге. В частности, это свыше 100 тонн мяса, более 350 тонн картофеля, также мы привезли молочные продукты, колбасные изделия», - сказал заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.

Кроме того, из Карагандинской области привезено 5 тонн рыбы, 360 тыс. единицы яиц, 15 тонн молочной продукции, 350 тонн картофеля, 95 тонн овощей и более 16 тонн разной продукции.

По его словам, товары на ярмарке дешевле, чем на рынке, примерно на 10-15%.

«Мы также проводим благотворительную акцию, в рамках которой бесплатно раздаем баурсаки и кумыс. Самый хороший спрос наблюдается, естественно, на мясо. В целом, торговля идет хорошо, довольны как покупатели, так и продавцы», - отметил спикер.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Сельское хозяйство,
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Азамат Сыздыкбаев

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