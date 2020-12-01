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    Более 600 солдат приняли присягу в День Первого Президента в Атырау

    1 Декабря 2020, 16:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ. - Более 600 солдат срочной службы воинских частей Актауского, Атырауского и Актюбинского гарнизонов, призванных осенью 2020 года, приняли воинскую присягу в день Первого Президента Республики Казахстан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Осенняя призывная кампания пополнила воинские части регионального командования «Запад» новобранцами из всех регионов Казахстана. Завершив программу начальной военной подготовки, ребята в праздничный день приняли воинскую присягу. После произнесения текста воинской присяги, молодые солдаты показали гостям элементы выполнения рукопашного боя и строевой подготовки.

    «Для нас большая честь принять присягу именно в этот знаменательный для нашей страны день. Это налагает на всех нас особую ответственность. Хочу поздравить всех граждан с Днем Первого Президента Республики Казахстан! Могу с уверенностью сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины», - отметил рядовой Айбар Омар.

    В этом году из-за карантинных ограничений родные и близкие военнослужащих не смогли приехать, поддержать и поздравить молодых защитников. Однако полученные письма от родителей и родственников с трибуны зачитали их командиры.

    Военнослужащие срочной службы после принятия присяги приступят к боевой учебе по программе подготовки младших специалистов. Через полгода они получат воинские специальности артиллеристов, танкистов, связистов, стрелков и встанут в единый строй с полноправными защитниками Отечества.

    «Принятие военной присяги - незабываемое событие в жизни солдат. Они готовы с честью выполнить свой конституционный долг, оправдать доверие родителей, народа и Президента страны. Командованием регионального командования «Запад», в свою очередь, созданы все условия для прохождения успешной службы, освоения солдатами новых специальностей, регулярного занятия спортом»,- отметили в пресс- службе Атырауского гарнизона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Армия Патриотизм Первый Президент - Елбасы
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