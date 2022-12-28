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    Более 600 пиротехнических изделий изъяли из продажи в СКО

    28 Декабря 2022, 01:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и спасатели области активизировали рейды по точкам реализации нелицензированной пиротехнической продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, создано более 60 рейдовых групп, в состав которых вошли 200 стражей порядка. За два дня выявили 12 правонарушений, изъяли свыше 620 штук пиротехнических изделий.

    «Призываем приобретать пиротехнику только в магазинах и павильонах, имеющих сертификаты на продажу товара. Обращаем особое внимание на необходимость контроля за действиями несовершеннолетних детей. Важно не допустить факты самостоятельного использования подростками пиротехнических изделий», - отметил старший инспектор управления административной полиции Курман Мусин.

    Рейды по местам продаж пиротехники полицейские и спасатели завершат только в первых числах января.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Общество
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