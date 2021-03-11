Более 600 объектов планируют выставить на приватизацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил основные пункты Комплексного плана приватизации на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрено реализовать 674 объекта. За отчетный период 19 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 13,6 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, на торгах находятся 8 объектов.

«А также 1 объект коммунальной собственности ликвидирован. 646 объектов предстоят к реализации. Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - заключил глава Минфина.