Более 600 новобранцев приняли присягу в гарнизонах РгК «Восток»

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Торжественные мероприятия по принятию присяги молодым пополнением прошли в гарнизонах регионального командования «Восток» – Абайском, Аягозском и Ушаралском, а также в городе Конаеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Воскресный день в Восточном Казахстане выдался морозный. Но для солдат, уже освоившихся с климатическими условиями, научившихся справляться с нагрузками, это обстоятельство не стало помехой. Да и прибытие самых желанных гостей – родных и близких – укрепляли воинский дух.

«Сегодня вы приняли военную присягу. С этого момента понятие «защитник Родины» имеет для вас особый смысл. Уверен, что, получив армейскую закалку, вы обретете качества, которые помогут вам преодолевать любые трудности. Мы верим в вас и желаем успехов на этом пути», – напутствовал молодых солдат командир аягозской танковой бригады подполковник Даулет Суттибаев.

До принятия присяги новобранцы прошли месячный курс молодого бойца: занимались физической и строевой подготовкой, изучали общевоинские уставы, материальную часть оружия и правила обращения с ним, выполнили свои первые практические стрельбы.

«К этому дню мы готовились. Конечно, было волнение, но общий настрой, поддержка друг друга помогли справиться с ним. Армия учит быть собранным и внимательным, здесь все подчинено распорядку. Думаю, этот опыт мне пригодится», – поделился впечатлениями солдат Ислам Бейбарыс, призванный из Тараза.

Не меньшее волнение испытывали родители и родственники солдат, приехавшие в воинские части на торжественную церемонию принятия присяги из различных регионов страны. Для них было важно увидеть своими глазами условия службы, обнять сыновей, познакомиться с их командирами и сослуживцами.

«Вот уже месяц мой сын Айбол Серик служит здесь, в Аягозе. На приглашение приехать на присягу откликнулась с радостью. Очень хотелось сравнить свои представления о месте службы с реальностью. Нам все показали и подробно рассказали. Теперь хорошо знаю, где наши дети живут, учатся, питаются. Пусть служат и возвращаются домой, мы их очень любим и ждем», – сказала Жанар Себбосынова из Алматинской области.

После принятия военной присяги новобранцев распределят по подразделениям, после они приступят к боевой подготовке в соответствии со своими военно-учетными специальностями.



