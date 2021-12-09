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    Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские

    9 Декабря 2021, 21:57

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    За время ОПМ «Нелегал-2021» туркестанскими полицейскими выявлен 601 факт нарушения правил въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан, а нарушители привлечены к административной ответственности. Из них иностранные граждане - 413, а граждане Республики Казахстан – 188.

    В том числе, 57 иностранцев выдворили за пределы страны, а также зарегистрировали 4 факта нарушения ст. 449 КоАП «Приставание в общественных местах».

    Выявлены 188 граждан Республики Казахстан, которые незаконно предоставили жилье иностранцам и незаконно использовали иностранную рабочую силу. Они привлечены к административной ответственности по ст. 518 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и по ст. 519 «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК
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