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    Более 600 книг подарил павлодарский пенсионер осужденным

    5 Января 2021, 12:05

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Петр Иванович Кисель обратился к руководству учреждения максимальной безопасности АП-162/4 с необычной просьбой - подарить книги осужденным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службй Департамента УИС по Павлодарской области.

    С его слов, библиотеку он собирал с 1983 года, когда переехал в Павлодар. Ранее он проживал в России, но после знакомства с супругой, которая жила в Павлодаре, они переехали в областной центр. Сейчас же он решил передать книги в библиотеку учреждения.

    «Я считаю, что эти книги помогут людям, попавшим в беду, исправиться, поверить в себя, поверить в добро. Я очень надеюсь, что у каждого есть второй шанс. Мы сильный народ, выстояли в самые тяжелые времена, и сейчас, когда эти люди отбывают срок, я протягиваю руку помощи им, пусть читают и исправляются», – поделился Петр Иванович.

    По профессии он инженер - геолог, принимал участие в строительстве многоэтажных домов Павлодара. Сейчас ему 83 года. У него пять сыновей.

    В коллекции пенсионера классика, поэзия и сказки. Сотрудники учреждения поблагодарили мужчину за весомый вклад, пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Благотворительность МВД РК
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