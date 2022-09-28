Более 600 избиркомов начали подготовку к выборам в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области началась подготовка к внеочередным выборам Президента РК, назначенным на 20 ноября 2022 года. По предварительным данным, в регионе зарегистрировано около 761 тысячи избирателей, из них 13 тысяч впервые голосующих. Списки будут уточняться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организацию выборного процесса обсудили на совместном заседании в областном акимате.

«В Карагандинской области насчитывается 656 избирательных комиссий, в которых состоят 4582 члена. Необходимо актуализировать списки избирателей «, – сообщил председатель областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

Согласно законодательству о выборах, списки избирателей формируют местные исполнительные органы на основании государственной базы данных о физических лицах.

«Сейчас основная задача – довести до каждого избирателя информацию по его избирательному участку. Не должно возникнуть ситуации, когда избиратель пришел на участок, а его нет в списках. Работа со списками избирателей в регионах должна вестись каждый день. Важно обеспечить информирование граждан о возможностях реализации избирательного права. Информация о местах голосования должна быть открытой и доступной», – сказал аким области Женис Касымбек.

На сайтах акиматов доступна вкладка «Проверь себя в списках избирателей!», где также можно узнать номер и адрес своего избирательного участка.

Глава региона дал поручения по оснащению избирательных участков и обеспечению условий для лиц с ограниченными возможностями.



