Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Более 600 избиркомов начали подготовку к выборам в Карагандинской области

    28 Сентября 2022, 20:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области началась подготовка к внеочередным выборам Президента РК, назначенным на 20 ноября 2022 года. По предварительным данным, в регионе зарегистрировано около 761 тысячи избирателей, из них 13 тысяч впервые голосующих. Списки будут уточняться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организацию выборного процесса обсудили на совместном заседании в областном акимате.

    «В Карагандинской области насчитывается 656 избирательных комиссий, в которых состоят 4582 члена. Необходимо актуализировать списки избирателей «, – сообщил председатель областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

    Согласно законодательству о выборах, списки избирателей формируют местные исполнительные органы на основании государственной базы данных о физических лицах.

    «Сейчас основная задача – довести до каждого избирателя информацию по его избирательному участку. Не должно возникнуть ситуации, когда избиратель пришел на участок, а его нет в списках. Работа со списками избирателей в регионах должна вестись каждый день. Важно обеспечить информирование граждан о возможностях реализации избирательного права. Информация о местах голосования должна быть открытой и доступной», – сказал аким области Женис Касымбек.

    На сайтах акиматов доступна вкладка «Проверь себя в списках избирателей!», где также можно узнать номер и адрес своего избирательного участка.

    Глава региона дал поручения по оснащению избирательных участков и обеспечению условий для лиц с ограниченными возможностями.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Выборы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров