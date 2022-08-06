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    • Более 600 грантов выделят в ВКО на реализацию бизнес-идей

    6 Августа 2022 20:19

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году в Восточно-Казахстанской области на реализацию бизнес-идей безработным и самозанятым планируется выделить 608 грантов на сумму 745 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления координации занятости и социальных программ ВКО.

    С текущего года, согласно правилам организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, гранты на реализацию своих бизнес-проектов могут получить молодежь и социально уязвимые группы населения. Данным категориям предусмотрено 312 и 296 грантов, соответственно.

    Ко второй категории относятся получатели адресной социальной помощи, пособия по многодетности, социального пособия по случаю потери кормильца, а также лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду, граждане, воспитывающие ребенка (детей) с инвалидностью и участники межрегионального переселения и кандасы.

    Временно, до 25 июля, прием заявок на гранты был приостановлен в связи с внесением изменений в Правила выдачи грантов. В настоящее время возобновлен. На 1 августа 2022 года в ВКО выданы 12 грантов на 15 млн тенге.

    «Потенциальные грантополучатели до подачи заявления на выдачу гранта должны быть зарегистрированы в качестве безработного или индивидуального предпринимателя, либо уплачивать единый совокупный платеж», - сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Досхан Кайргазинов.

    Для молодых предпринимателей, которым не исполнилось 29 лет, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя также должна быть менее трех лет до подачи заявления на выдачу гранта, или необходимо быть плательщиком единого совокупного платежа.

    С 25 июля на электронной бирже труда в онлайн формате началось обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес». Сейчас основам ведения своего дела обучаются 682 человека.

    По данным ведомства, в текущем году прием заявлений на получение гранта начнется с 8 августа. Срок приема заявлений на портале составляет 10 рабочих дней в каждом потоке.


    #Бизнес #Восточно-Казахстанская область #Общество
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