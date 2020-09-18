Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 600 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности в 2020 году

    18 Сентября 2020, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о работе по исключению коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой в целях исключения коррупционных рисков и последующего проявления коррупции на постоянной основе по расследуемым уголовным делам вносятся представления в порядке статьи 200 УПК. За 8 месяцев 2020 года Антикоррупционной службой в госорганы внесено 1 237 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона», - сказал Данияр Бигайдаров во время онлайн-брифинг Антикоррупционной службы.

    По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 615 лиц, из которых уволены 72, освобождены от занимаемой должности 84, предупреждены о неполном служебном соответствии 75, понижены в должности 10, строгий выговор объявлен 154.

    «За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 257 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности 46, уволены 7», - отметил спикер.

    «Руководством и сотрудниками Антикоррупционной службы осуществлено 366 встреч с трудовыми коллективами, на которых рассмотрено 656 представлений», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка