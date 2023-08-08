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    Более 600 человек ищут убежище в Казахстане

    8 Августа 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила о проводимой ведомством работе с беженцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 1 июля текущего года в стране находится 628 лиц, ищущих убежище и 333 беженца», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    По ее словам, совместно с Региональным представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии проработаны меры по обеспечению их социальных прав, трудоустройству, медицинской и социальной помощи.

    «С учетом геополитических рисков, в том числе массового притока лиц, ищущих убежище, Правительством утверждены соответствующие Правила их приема и размещения в пунктах временного поселения (от 12 июля 2023 года 554)», - добавила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минтруда РК
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