Более 600 человек ищут убежище в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила о проводимой ведомством работе с беженцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«На 1 июля текущего года в стране находится 628 лиц, ищущих убежище и 333 беженца», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

По ее словам, совместно с Региональным представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии проработаны меры по обеспечению их социальных прав, трудоустройству, медицинской и социальной помощи.

«С учетом геополитических рисков, в том числе массового притока лиц, ищущих убежище, Правительством утверждены соответствующие Правила их приема и размещения в пунктах временного поселения (от 12 июля 2023 года 554)», - добавила министр.