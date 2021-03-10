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    Более 600 человек депортировали из Казахстана

    10 Марта 2021, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев проинформировал о проводимой по борьбе с незаконной миграцией работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан является транзитной страной: весной у нас поток эмигрантов идет через РК в сторону России, и осенью они обратно возвращаются. Поэтому большая нагрузка приходится на все правоохранительные органы Казахстана. В этой связи данное соглашение (Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции - прим. ред.) нам необходимо, мы практически со всеми приграничными странами такие двусторонние соглашения подписали, где прямо указали, какие меры мы будем принимать, в том числе обмен информацией», - сказал Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Мажилиса.

    По этой причине, как отметил министр, осенью и весной проводится ОПМ «Мигрант».

    «Мы уведомляем при этом за месяц вперед сопредельные государства, чтобы они тоже знали, что в этот период мы будем проводить операцию и, возможно, будем проводить депортацию граждан, чтобы они были готовы. Так, в период коронавирусной инфекции многие мигранты не смогли выехать с территории Казахстана, и было принято специальное постановление Правительства РК, которым были продлены сроки нахождения. Но в то же время с января и февраля мы проводили работу со всеми гражданами, которые остались на нашей территории, и уполномоченными органами сопредельных государств, и 133 тысячи мигрантов за январь-февраль были возвращены к себе на родину», - сообщил Е. Тургумбаев.

    «Те, кто отказывались добровольно выехать из Казахстана и скрывались от ОВД, 674 человека мы депортировали в судебном порядке без права въезда на территорию РК в течение 5 лет. 3,5 тысячи граждан иностранных государств были привлечены к административной ответственности, и 27 уголовных дел было возбуждено за организацию незаконного канала транзита через нашу страну», - заключил глава МВД.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Кыргызстан МВД РК Общество
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