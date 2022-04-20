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    Более 60% жителей Узбекистана нуждаются в адресной помощи

    20 Апреля 2022, 13:13

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 36% домохозяйств признаны экономически благополучными, оставшиеся 64 % - нуждающимися в адресной помощи. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам занятости населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

    В течение трех месяцев руководители регионов изучали ситуацию в 6,9 млн домохозяйств, где проживают 35,3 млн человек. В итоге они были разделены на четыре категории: 11% - домохозяйства с низким доходом;

    47% - домохозяйства с постоянным доходом, но нуждающиеся в дополнительном заработке; 6% - нуждающиеся в социальной защите; 36% - благополучные домохозяйства с хорошим экономическим положением.

    «То есть благодаря новой системе каждый губернатор, его первый заместитель по экономике и помощники губернатора узнали, что им необходимо адресно работать с 64 процентами населения», - сказал Шавкат Мирзиёев.

    Отмечено, что по результатам переписи власти обеспечили работой 736 тыс. граждан, обучили профессиям и предпринимательству 54 тыс. граждан из первой и второй категории домохозяйств. Реализовано 50 тысяч проектов семейного предпринимательства. На эти цели выделено 1,3 трлн сумов кредитов и 20 млрд сумов субсидий.

    В регионах начали работу 47 тыс. новых предпринимателей, создано 8 тыс. малых производственных и сервисных объектов, еще 2,5 тыс. предприятий были восстановлены или увеличили производительность.

    «Впервые в истории Узбекистана мы говорим о таких больших цифрах, реализованных на практике. Мы создали в махалле систему и условия. Конечно, те руководители районов и городов, которые работали самоотверженно, дают результат», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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