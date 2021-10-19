Более 60 жалоб на финансовые пирамиды поступило в МВД с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов рассказал о жалобах на деятельность финансовых пирамид в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в МВД поступило 66 информаций в отношении финансовых организаций, возможно, являющихся финансовыми пирамидами, по девяти из которых начаты досудебные расследования», - написал Гизат Нурдаулетов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил о проводимой ведомством профилактической работе в данном направлении.

«В целях пресечения незаконных действий в сети Интернет по инициативе Генеральной прокуратуры в 2017 году ТОО «Kazdream Technology» разработана информационная система «Кибернадзор» (ИС)», - отметил генпрокурор.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, к системе подключены 185 сотрудников прокуратуры (ГП и территориальные прокуратуры), Комитета национальной безопасности (территориальные департаменты), Министерства внутренних дел и акиматов (105 госорганов и организаций).

«Функционал ИС обеспечивает отслеживание и блокировку противоправного контента, а также ведет статистику просмотров и повторных публикаций. С июля 2020 года в ИС предусмотрена возможность выявления материалов, содержащих сведения с признаками деятельности финансовых пирамид. На сегодня система заблокировала 52 ссылки с незаконной рекламой деятельности финансовой пирамиды, в адрес девяти интернет-ресурсов МИОР вынесено шесть предписаний с требованием удаления 39 публикаций», - заключил Г. Нурдаулетов.