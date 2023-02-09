Более 60% заболевших ОРВИ в Жамбылской области - дети

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области фиксируют подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За текущий эпидемический сезон, начиная с 1 октября 2022 года, в Жамбылской области, по данным медицинских учреждений, зарегистрировано 68 968 случаев заболевания ОРВИ. Подтверждено лабораторно 92 случая гриппа и 47 случаев негриппозных вирусных инфекций. Из всего числа заболевших ОРВИ 61,4% составили дети до 14 лет, 6,9% - дети до одного года, 2,8% беременные. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

По данным ведомства, для своевременного оказания медицинской помощи больным ОРВИ и гриппом обеспечена готовность инфекционных стационаров, службы скорой медицинской помощи во всех регионах области, функционируют областная инфекционная больница и 11 инфекционных отделений центральных районных больниц. Инфекционные стационары оснащены необходимым оборудованием для больных, лекарственными средствами, в том числе противовирусными препаратами, имеются установки для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства.

На амбулаторном этапе больные с ОРВИ обслуживаются с выездом на дому медицинскими работниками мобильных бригад ПМСП и бригадами медработников скорой медицинской помощи. Для изолированного приема больных с симптомами ОРВИ функционируют фильтры и изоляторы во всех регионах области.

По данным ведомства, прививочная работа против гриппа проведена в Жамбылской области в предэпидемический сезон в октябре - ноябре 2022 года - было привито 97 522 человека из группы риска.

«По-прежнему призываем население области соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа, такие как ношение плотно прилегающих масок в общественных местах, ограничение или по возможности непосещение мест большого скопления людей, частое проветривание помещений, соблюдение правил гигиены рук. При кашле и чихании надо закрывать рот носовым платком или салфеткой. Для снижения риска осложнений необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в случае появления первых симптомов ОРВИ и гриппа и строго выполнять рекомендации врача по лечению, не занимаясь самолечением», - сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, свыше 20 тысяч жамбылцев болеют ОРВИ каждый год, а гриппом более ста человек - из них 70% это дети в возрасте до 14 лет. Новый эпидемиологический сезон в регионе начался в октябре и продлится примерно до мая следующего года. Подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями был зафиксирован в Жамбылской области уже в начале эпидсезона.



