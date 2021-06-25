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    Более 60% взрослых в Евросоюзе получили одну дозу вакцины

    25 Июня 2021, 20:45

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в столице Бельгии завершился двухдневный саммит Европейского союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ключевыми вопросами встречи лидеров 27 стран-участниц Евросоюза стали восстановление после пандемии COVID-19 и текущая кампания вакцинации населения континента.

    Выступая на итоговой пресс-конференции, президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что стратегия ЕС по вакцинации приносит свои плоды.

    «Уже 60% взрослых в Евросоюзе получили хотя бы одну дозу вакцин» - сообщила глава Еврокомиссии.

    Тем не менее, она подчеркнула, что нужно сохранять бдительность, поскольку варианты мутации вируса быстро распространяются.

    «Полная вакцинация защищает от разных штаммов COVID-19, поэтому нам нужно еще быстрее ускорить вакцинацию», - заявила У.Ляйен.

    В числе других тем текущего саммита Евросоюза обсуждались внутренняя миграция и блок международных вопросов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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