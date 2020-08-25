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    Более 60 выживших вытащили из-под обломков обрушившегося здания в Индии

    25 Августа 2020, 11:28

    МУМБАЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели вытащили более 60 человек живыми из-под обломков разрушенного здания в промышленном городе недалеко от финансовой столицы Индии Мумбай, заявил во вторник высокопоставленный чиновник. Пятиэтажное здание недалеко от трущоб в Махаде, в котором проживало около 200 жителей, обрушилось в понедельник вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что один из жителей погиб.

    «Дом, состоящий из 47 квартир, рухнул почти как карточный домик», - сказал один из полицейских.

    Отмечается, что местные жители и полиция помогали искать под обломками здания выживших. Машины скорой помощи забирали раненых и мчались в близлежащие больницы в то время как в стране идут сильные муссонные дожди.

    Причина аварии пока не выяснена. Но обрушения зданий в Индии обычное дело, обычно из-за некачественных строительных работ, некачественных материалов и несоблюдения правил.

    Ежегодно сильные ливни в период муссонов с июня по сентябрь смывают небольшие и большие строения, которые считаются слишком опасными для проживания.

    По последним данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2017 году в Индии в результате обрушения 1161 здания погибло более 1200 человек.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Индия
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