Более 60 тысяч родителей за ночные гуляния детей наказаны в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года к административной ответственности за бесцельно находящихся на улице и в развлекательных заведениях в ночное время детей уже привлечено свыше 64 тысяч родителей. Об этом на брифинге сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Лейла Алипбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечены к ответственности порядка 1,5 тысячи предпринимателей. Свыше 2,5 тысячи безнадзорных подростков доставлены в Центры адаптации несовершеннолетних», - сказала Лейла Алипбаева.

Старший инспектор добавила, что за неисполнение обязанностей по воспитанию детей в текущем году к административной ответственности привлечено более 6 тысяч родителей.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводятся оперативно-профилактические мероприятия («Подросток», «Дети в ночном городе»).

Каждое мероприятие ориентировано на достижение определенных целей.

«К примеру, в ходе мероприятия «Дети в ночном городе» особое внимание уделяется выявлению детей, бесцельно находящихся на улице и в заведениях в ночное время. Всего в текущем году проведено более 9 тысяч таких мероприятий. В настоящее время мерами профилактики в целом охвачено свыше 4 тысяч несовершеннолетних, состоящих на учетах полиции. Одним из наиболее эффективных методов ранней профилактики правонарушений является организация свободного досуга подростков и приобщение их к занятиям в спортивных секциях и кружках», - добавила Лейла Алипбаева.