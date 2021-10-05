Более 60 тысяч рабочих мест создадут в Мангистау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие результаты ожидаются от реализации Комплексного плана по развитию Мангистауской области, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации данных мер к 2025 году будет обеспечен рост валового регионального продукта региона на 32%, объема обрабатывающей промышленности на 43,3%. Обеспеченность питьевой водой вырастет на 100%, реальные доходы населения до 40,3%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, будет повышена удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи на 80,7%, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии на 100%.

«Будет создано более 60 тыс. новых рабочих мест. Ежегодный поток туристов увеличится в 4,6 раза. Также площадь жилья на одного жителя увеличится до 27,2 кв. м и будет ликвидирована трехсменная система обучения в школах», - отметил министр.

«В целом реализация Комплексного плана позволит нарастить темпы роста экономики региона, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения», - заключил глава МНЭ РК.