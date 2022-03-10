Более 60 тысяч казахстанцев пополнили депозиты c помощью пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С помощью пенсионных излишков 62 тысячи казахстанцев уже пополнили свои депозиты в Отбасы банке на сумму 107 млрд тенге (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). Об этом передает МИА «Казинформ».

Ежедневно около тысячи человек перечисляют свои единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на сберегательные счета. Средняя сумма пополнения - 1,7 млн тенге.

Новая опция по пополнению вклада в Отбасы банке для казахстанцев стала доступна 16 декабря 2021 года, после вступления в силу поправок в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Ею воспользовались те казахстанцы, которые на данный момент не могли с помощью своих ЕПВ полностью выкупить жилье или использовать их в качестве первоначального взноса.

Пополняя свои депозиты в Отбасы банке с помощью пенсионных излишков, граждане могут эффективнее накапливать на будущее жилье. Ведь на эти средства также распространяются все стандартные условия системы жилищных строительных сбережений. То есть на счета с ЕПВ будет начисляться вознаграждение банка в размере 2 % годовых и премия государства в размере 20% на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП. Накопив на первоначальный взнос, казахстанцы затем смогут взять заем в банке по ставкам от 3,5% до 8,5%.

«С момента запуска платформы еnpf-otbasy.kz прошел год. За это время порядка 600 тысяч казахстанцев улучшили свои жилищные условия и поправили здоровье с помощью пенсионных излишков на общую сумму 2,3 трлн тенге . На первом месте по цели использования ЕПВ стоит прямой выкуп, им воспользовались 233 тысячи человек. На втором месте – погашение задолженности по займам в Отбасы банке, этой опцией воспользовалось 70 тысяч казахстанцев. На третьем месте – пополнение вклада в Отбасы банке, эту возможность уже использовали 62 тысячи человек. Для лечения средства из пенсионного фонда использовали 139 тысяч человек», - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

С появлением новой цели использования ЕПВ увеличилось вовлечение именно молодых казахстанцев. Сейчас доля клиентов по пополнению сберегательных счетов в Отбасы банке с помощью пенсионных излишков в возрасте до 35 лет составляет 30,4%.

С помощью депозита с использованием ЕПВ в Отбасы банке в течение трех лет можно будет получить жилищный, промежуточный или предварительный заем для приобретения жилья, в том числе с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;

рефинансировать заем в Отбасы банке.

построить индивидуальный жилой дом (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

С 5 марта 2022 года, стало возможным, не расторгая депозит в Отбасы банке, вернуть свои пенсионные излишки обратно в пенсионный фонд, в случае если вкладчик ЕНПФ передумал. Ранее это можно было сделать лишь с условием расторжения депозита. По просьбам граждан, Отбасы банк оптимизировал этот процесс.

С 1 апреля 2022 года будет повышен порог достаточности по пенсионным накоплениям. Чтобы успеть воспользоваться прежними условиями, казахстанцам нужно подать заявку на платформе еnpf-otbasy.kz до 28-29 марта 2022 года. Отбасы банк в течение двух дней рассмотрит заявку и направит ее в ЕНПФ. ЕПВ по заявкам, принятым ЕНПФ до 31 марта 2022 года, выплачиваются по пороговым значениям, действующим до 1 апреля 2022 года.

Со дня зачисления ЕПВ на специальный счет в Отбасы банке у вкладчика есть 20 рабочих дней, чтобы убедиться в выбранной цели и успеть вложить все необходимые документы для ее подтверждения. Сделать это можно в личном кабинете на портале enpf-otbasy.kz. Всего там представлено 15 целей для улучшения жилищных условий и 7 целей на лечение. По каждой из них на портале опубликован необходимый перечень документов.