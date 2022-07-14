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    Более 60 тыс. тонн вредных веществ попало в атмосферу в СКО

    14 Июля 2022, 19:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские статистики посчитали количество выбросов вредных веществ в атмосферу за прошлый год. В ведомстве утверждают, что цифра за год снизилась почти на 20%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, в 2021 году по области насчитывалось 15 612 стационарных источников загрязнения воздуха. Из них 12% оборудованы очистными сооружениями. Они уловили и обезвредили 92% от всего объема поступивших загрязняющих веществ.

    Всего количество вредных выбросов превысило 805 тыс. тонн. На очистные сооружения пришлось 769 тыс. тонн. По сравнению с 2020 годом загрязняющих веществ было на 37% меньше.

    В воздушный бассейн попало более 61,2 тыс. тонн вредных веществ. Несмотря на ужасающую цифру, количество выбросов за год снизилось почти на 20%. Из общего объема загрязняющих веществ, попавших в атмосферу, 64% составляют газообразные и жидкие вещества, около 36% – твердые.

    Наибольшее количество выбросов приходится на Петропавловск – 49%, среди районов лидируют по этому показателю им. Г. Мусрепова, Тайыншинский и Айыртауский.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Регионы Природа
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