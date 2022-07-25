Более 60 тыс. га пустующих земель выявили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Кызылординской области выявили 63 тыс. га пустующих земель. Они будут возвращены в государственную собственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На неиспользуемых 160 га земельных участках уже ведется возврат в государственную собственность. Эта работа продолжится до конца года.

В населенных пунктах ощущается нехватка пастбищных угодий. По словам специалистов, возвращенные государству земли вновь будут введены в оборот.

«В этом направлении работа будет проводиться через систему электронного цифрового геопортала. В результате осуществим работу по возврату земель в государственную собственность. В области на сегодняшний день почти 3 тыс. га земельных участков передано 5637 крестьянским хозяйствам», - проинформировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Госкорпорацией «Правительство для граждан», министерствами сельского хозяйства, юстиции, АО «Национальные информационные технологии» и областными акиматами реализует проект по предоставлению земельных участков из государственной собственности с помощью электронных торгов.

22-24 июня 2022 года были успешно проданы три земельных участка в Кызылординской области. Один из них при стартовой цене в 1,5 млн тенге ушел с «электронного» молотка за более чем 2,8 млн тенге, за второй заплатили 246 тыс. тенге, третий реализован по цене 396 тыс. тенге.