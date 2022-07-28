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    Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

    28 Июля 2022, 18:54

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках исполнения плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств была создана выездная комиссия по уничтожению наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники.

    В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на 30 гектарах предпесковой территории Шуского района путем скашивания с последующим сжиганием уничтожено 27 тонн дикорастущей конопли.

    Всего с начала проведения профилактического мероприятия уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли.

    Видеодан алынған кадр

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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