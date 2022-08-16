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    Более 60% образовательных программ помог обновить Атлас новых профессий

    16 Августа 2022 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о проводимой работе к началу нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством проводится работа по готовности к началу нового учебного года. Внесены изменения в Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (ГОСО), предусматривающие дальнейшее расширение академической свободы вузов», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    В частности, вузам предоставлена возможность самостоятельно определять содержание цикла общеобразовательных дисциплин с учетом специфики направлений подготовки кадров. Исключена строгая регламентация количества кредитов блоков базовых и профилирующих дисциплин. Если ранее цикл базовых дисциплин составлял не менее 112 кредитов, профильных – 60 кредитов, то теперь вузы сами будут устанавливать эти пропорции, учитывая особенности профессиональной подготовки по той или иной специальности.

    «Также вузы могут привлекать специалистов-практиков и топ-менеджеров к руководству дипломными и исследовательскими работами студентов и магистрантов. Это актуализация содержания образовательных программ», – отметил министр.

    «Сегодня вузами для формирования востребованных рынком труда навыков разработаны инновационные образовательные программы. Их количество выросло вдвое. Так, 63% образовательных программ обновлены с учетом профстандартов и Атласа новых профессий», - добавил С. Нурбек.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Вузы #Миннауки и высшего образования РК
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