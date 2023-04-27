Более 60 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде госпособий и соцвыплат по уходу за ребенком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом квартале этого года более 436 тысяч казахстанцев стали получателями пособий из республиканского бюджета и соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по уходу за ребенком до 1,5 лет. На эти цели было направлено 60,6 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуМинистерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 апреля получателями ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет для неработающих женщин из республиканского бюджета являлись в среднем 92 879 тысячи человек, которым выплачено 7,9 млрд тенге.

Размер пособия зависит от очередности ребенка и на сегодня составляет от 5,76 МРП (в 2023 году – 19 872 тенге) до 8,90 МРП (в 2023 году – 30 705 тенге).

Средний размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет из ГФСС - 48 511 тысяч тенге. Выплату получили 343 241 тысяча человек на общую сумму 52,7 млрд тенге.

Напомним, с 1 января по поручению Главы государства период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличился с одного года до полутора лет. Эта норма предусмотрена в Социальном кодексе РК в целях усиления социальной поддержки семей с детьми.

До конца года планируется, что выплаты по уходу за ребенком получат 760 тысяч матерей. На эти цели предусмотрено 334,5 млрд тенге.



