Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 60 млн доз вакцины от КВИ использовано в Узбекистане

    12 Июля 2022, 22:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Показатель вакцинации первой дозой составляет 96,5% среди взрослого населения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ на сегодняшний день в стране использовано 60 264 895 доз вакцины, из которых первую дозу получили 20 685 580 человек, второй дозой привились 17 053 235, третьим компонентом (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) привились 9 964 107 узбекистанцев. Бустерную дозу получили 12 551 973 человека.

    «Показатель вакцинации первой дозой составляет 96,5% среди взрослого населения страны, подлежащего вакцинации», - сообщает Минздрав РУ.

    В ведомстве добавили, что для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет использовано 1 743 740 доз вакцины, в том числе первой дозой привито

    920 451, второй дозой – 703 355, бустерной дозой – 119 850 детей.

    Ранее сообщалось, что вакцинация в Узбекистане осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В стране 3 августа 2021 года принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


    Фото: www.diabetesdaily.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров