Более 60 млн долларов составил ущерб от коррупции в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за первое полугодие 2022 года выявлены коррупционные преступления на 668 млрд сумов ($61 млн), из которых взыскано почти 600 млрд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, за полгода по 1429 уголовным делам к ответственности были привлечены 1785 должностных лиц. Среди осужденных 13 являются сотрудниками республиканских, 195 сотрудниками областных и 1577 сотрудниками районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

«В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 668,2 млрд. сумов, в ходе предварительного следствия взыскано 599,1 млрд. сумов», - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что основную часть коррупционных преступлений составляют хищение чужого имущества путем присвоения и растраты (1 210 лиц) и злоупотребление служебным положением (158 лиц).



