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    Более 60 мигрантов спасли у берегов Турции, сотни задержали

    16 Августа 2022 22:38

    ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Дикили и Чешме провинции Измир на западе страны.

    Нелегальные мигранты пытались попасть на греческий берег на надувных лодках.

    Кроме того, при попытке незаконно пересечь границу у берегов района Урла задержаны 192 мигранта и пять лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки нелегальных мигрантов. Группа мигрантов планировала попасть из Турцию в Италию через территорию Греции.

    Всех спасенных и задержанных мигрантов доставили в региональное управление миграционной службы.

    Фото: aa.com.tr
    #Турция #мигранты
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