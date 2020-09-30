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    Более 60 коррупционных преступлений выявлено в Актюбинской области

    30 Сентября 2020, 16:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 60 коррупционных преступлений выявлено в Актюбинской области с начала года. Об этом сегодня на пресс-конференции в антикоррупционном центре рассказал руководитель департамента по противодействию коррупции Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года нами зарегистрировано 79 преступлений, из которых 61 коррупционное. В соответствии с требованиями Агентства акцент в работе сделан на выявление тяжких и особо тяжких преступлений, где наблюдается рост регистрации в сравнении с прошлым годом с 33 до 56. Из числа зарегистрированных коррупционных преступлений - 27 фактов хищения бюджетных средств и 29 фактов взяточничества», - отметил он.

    По словам Б. Балгабекова, в сравнении с прошлым годом увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Так, если в прошлом году было привлечено к уголовной ответственности 31 лицо, то в этом году было привлечено 43 госслужащих. Среди них четыре руководителя областного значения, четыре руководителя районного и городского значения.

    За восемь месяцев текущего года по незаконному вмешательству в деятельность малого и среднего бизнеса было зарегистрировано семь фактов с 11 преступлениями. По линии правоохранительных органов и Министерства обороны было зарегистрировано 26 преступлений.

    «Наш департамент является одним из лидеров по выявлению фактов покровительства должностными лицами субъектам теневой экономики – выявлено 22 преступления. В соответствии с требованиями Агентства особое внимание уделяется выявлению преступлений следственным путем, зарегистрировано таких 20 уголовных дел. За истекший период в суд направлено 36 уголовных дел. Всего установлен причиненный ущерб в размере 600,7 млн тенге, возмещено в бюджет 561,1 млн тенге», - сказал Бауыржан Балгабеков.

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    Актюбинская область Коррупция
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