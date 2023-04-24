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    Более 60 кг наркотиков изъяли в Атырауской области

    24 Апреля 2023, 19:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырауской области с начала года из незаконного оборота изъято более 60 кг наркотиков. При этом выявлено 17 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники полиции выявили 17 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Из них 9 фактов хранения синтетических наркотиков. Зарегистрировано 3 факта незаконного хранения крупной партии марихуаны. Большая часть лиц, осуществляющих закупку и распространение наркотических веществ синтетического происхождения, - это люди, прибывшие из других регионов»,- сообщил начальник областного департамента полиции, полковник Нурхат Оразбаев.

    В этой категории преступлений, зарегистрированных с начала года, фигурируют жители Тараза, Карагандинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, Узбекистана, Кыргызстана и Нигерии. Нигериец был осужден на 6 лет колонии.

    «Всего из незаконного оборота изъято наркотических средств общей массой более 60 кг»,- сообщил Нурхат Оразбаев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Борьба с наркотиками
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