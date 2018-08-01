Более 60 казахстанских пациентов ожидают трансплантации сердца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 60 пациентов в Казахстане ожидают трансплантации сердца. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в листе ожидания состоит более 60 пациентов, которым требуется трансплантация сердца, среди них есть дети до 12 лет. (...) По стране я думаю нуждающихся в несколько раз больше, чем те, которые стоят у нас в листе ожидания», - отметила она сегодня на пресс-конференции.

В свою очередь глава центра, известный кардиохирург Юрий Пя сообщил, что ранее в год выполнялось 20 трансплантаций сердца. Однако по его словам, минимально страна должна быть готова проводить 180 операции в год, то есть по международному стандарту 10 операции на 1 миллион населения.

«После того, как мы дошли до показателя 20 операций в год, далее эта цифра у нас стала снижаться. То есть население не готово, как в европейских странах. Для примера, Хорватия с населением 5 млн человек проводит в год более 50 трансплантации сердца. В Чехии - более 60. Там население меньше, чем в Казахстане. Я бы сказал, в Азии такого уровня нет. Точную причину сказать не могу, скорее всего, это наша ментальность», - считает Юрий Пя.

По словам Махаббат Бекбосыновой, в настоящее время при поддержке Министерства здравоохранения разрабатывается регистр пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

«Он позволит нам определить пациентов, которые нуждаются в трансплантации сердца или какому-то хирургическому лечению хронической сердечной недостаточности. Эти пациенты будут направлены к нам в клинику из регионов. Все операции выполняются по квоте. (...) Этот электронный регистр будет введен во всех регионах Казахстана. Около 4,5 тыс врачей общей практики и врачей-кардиологов будут участниками этого регистра», - отметила она.

Врач также сообщила, что клиника не испытывает проблем с финансовой поддержкой со стороны государства. Ежегодно на проведение операции по имплантации искусственного желудочка, трансплантацию сердца и легких государство выделяет около двух миллиардов тенге.

Как ранее сообщалось, казахстанские врачи впервые в мире пересадили донорское сердце пациенту с искусственным сердцем.