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    Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова озвучила обновленные данные о явке граждан на выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказала Анастасия Щегорцова на брифинге в ЦИК РК.

    В том числе:

    1. по Абайской области – 73,57%

    2. по Акмолинской области – 71,38%

    3. по Актюбинской области – 68,81%

    4. по Алматинской области – 55,11%

    5. по Атырауской области – 60,87%

    6. по Западно-Казахстанской области – 54,62%

    7. по Жамбылской области – 68,74%

    8. по Жетисуской области – 68,88%

    9. по Карагандинской области – 71,89%

    10. по Костанайской области – 71,38%

    11. по Кызылординской области – 72,88%

    12. по Мангистауской области – 59,61%

    13. по Павлодарской области – 72,73%

    14. по Северо-Казахстанской области – 72,21%

    15. по Туркестанский области – 80,09%

    16. по Улытауской области– 72,75%

    17. по Восточно-Казахстанской области – 68,42%

    18. по Астане – 44,39%

    19. по Алматы – 26,19%

    20. по Шымкенту – 56,28%

    Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

    К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Президентские выборы - 2022
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