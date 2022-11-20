Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова озвучила обновленные данные о явке граждан на выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказала Анастасия Щегорцова на брифинге в ЦИК РК.

В том числе:

1. по Абайской области – 73,57%

2. по Акмолинской области – 71,38%

3. по Актюбинской области – 68,81%

4. по Алматинской области – 55,11%

5. по Атырауской области – 60,87%

6. по Западно-Казахстанской области – 54,62%

7. по Жамбылской области – 68,74%

8. по Жетисуской области – 68,88%

9. по Карагандинской области – 71,89%

10. по Костанайской области – 71,38%

11. по Кызылординской области – 72,88%

12. по Мангистауской области – 59,61%

13. по Павлодарской области – 72,73%

14. по Северо-Казахстанской области – 72,21%

15. по Туркестанский области – 80,09%

16. по Улытауской области– 72,75%

17. по Восточно-Казахстанской области – 68,42%

18. по Астане – 44,39%

19. по Алматы – 26,19%

20. по Шымкенту – 56,28%

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.



