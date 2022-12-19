Более 60 исправительных учреждений охвачены сплошным видеонаблюдением в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До конца 2023 года планируется завершить внедрение видеомониторинга по оставшимся 16 пенитенциарным учреждениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Роман Теленьков отметил, что в целях реализации поручения Главы государства Комитетом УИС проводится работа по внедрению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. По его словам, в текущем году сплошным видеонаблюдением охвачены 62 из 78 учреждений.

«На сегодняшний день установлено более 28 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие в них «слепых зон». Внедрение видеомониторинга по оставшимся 16-ти учреждениям планируется завершить до конца 2023 года. Видеонаблюдение имеет систему искусственного интеллекта, позволяющую не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение», - отметил на брифинге пресс-секретарь Комитета уголовно-исполнительной системы.

Роман Теленьков также добавил, что в Комитете УИС также создан Ситуационный центр, в который будут передаваться данные системы видеонаблюдения всех подразделений. По его словам, это позволит осуществлять контроль над деятельностью учреждения и получать сведения о нарушениях не только на региональном уровне, но и на уровне Комитета. На сегодняшний день часть из них уже подключена к центру.

«Параллельно обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений для надзирающих прокуроров. Кроме того, в Ситуационный центр будут выведены системы мониторинга состояния активности подавителей сотовой связи и установок досмотра человека и грузов. В целом введение сплошного видеонаблюдения нацелено на обеспечение поддержания в пенитенциарных учреждениях правопорядка и не допущение чрезвычайных происшествий и преступлений», - добавил Роман Теленьков.



