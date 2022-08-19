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    Более 60 человек ищут пропавшего трое суток назад жителя СКО

    19 Августа 2022 23:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 29-летний мужчина пропал без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, житель Жамбылского района Виталий Майснер работал сторожем на одном из сельхозпредприятий.

    «16-го августа он пропал с полевого стана. О его исчезновении заявил работодатель. В поисковых мероприятиях заняты свыше 60 человек. Волонтеры распространяют информацию в социальных сетях», - сообщили в пресс-службе.

    Мужчина среднего роста, светловолосый. Был одет в черный пуловер и штаны.

    С начала года полицейские области приняли 309 обращений о без вести пропавших. Найдены 303 человека.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Общество
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