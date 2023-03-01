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    Более 6 тысяч женщин получат выплаты и продуктовые корзины к 8 Марта в Карагандинской области

    1 Марта 2023, 23:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного женского дня в Карагандинской области мерами поддержки охватят 6573 человека из социально уязвимых слоев населения на общую сумму 17 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из средств местных бюджетов в Приозерске и Актогайском районе материальную помощь выдадут многодетным матерям, у которых дети посещают дошкольные организации образования. В Сарани ее предоставят женщинам, находящимся на заслуженном отдыхе и получающим минимальную пенсию.

    Из внебюджетных источников с праздником поздравят и жительниц других городов и районов. Так, например, продуктовые наборы полагаются:

    - в Караганде – пенсионеркам и женщинам с инвалидностью, обслуживаемым отделениями соцпомощи на дому;

    - в Балхаше и Сарани – женщинам с инвалидностью;

    - в Бухар-Жырауском районе – социально уязвимым семьям;

    - в Актогайском районе – пенсионеркам, женщинам с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям;

    - в Шахтинске – жительницам с инвалидностью, пенсионеркам, малообеспеченным семьям;

    - в Приозерске – одиноким пенсионеркам;

    - в Абае – малообеспеченным и многодетным семьям.

    «Кроме того, в Караганде, Приозерске, а также Актогайском, Бухар-Жырауском и Осакаровском районах запланированы благотворительные акции. На праздничные обеды пригласят женщин с инвалидностью, пенсионерок, а также хранительниц домашнего очага из малообеспеченных и многодетных семей. В Бухар-Жырауском и Нуринском районах женщинам из социально уязвимых слоев населения помогут купить уголь», - сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество Караганда
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