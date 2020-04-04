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    Более 6 тысяч заключенных освободили из-за коронавируса во Франции

    4 Апреля 2020, 23:36

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во Франции из-за пандемии коронавируса COVID-19 сокращают количество заключенных в тюрьмах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на RTL.

    С 16 марта по 1 апреля число заключенных во французских тюрьмах уменьшилось на 6 266 человек.

    Это беспрецедентное снижение связано с инициированной Министерством юстиции кампанией по досрочным освобождениям.

    Власти опасаются возможной вспышки заболевания в тюрьмах, после того как заключенный и надзиратель уже умерли от коронавируса.

    Во Франции по-прежнему существует проблема переполненности в местах заключений: в общей сложности пенитенциарная система страны рассчитана на 61 тысячу арестантов, тогда как 1 апреля в 188 тюрьмах страны находилось 66 309 заключенных.

    Согласно последним оценкам национальной службы исполнения наказаний, у 48 заключенных был выявлен коронавирус, 925 человек находятся в изоляции, более 300 уже закончили двухнедельный карантин. Среди 42 тысяч сотрудников тюрем было выявлено 114 случаев заражения.

    Фото: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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