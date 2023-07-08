Более 6 тысяч кубометров воды откачали возле одного из домов Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Коммунальщики уже откачали тысячи кубических метров воды из колодцев, подъездов и дворов, затопленных в Павлодаре в результате обильных осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 6 тысяч кубометров воды откачано по улице Камзина, около 106 дома», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По данным ведомства, откачка воды из затопленных дворов и домов продолжается.

К затоплению привели обильный дождь и сильные порывы ветра.

Как сообщалось, 7 июля из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре затопило улицы и дворы многоэтажных жилых домов, отключилось электричество.

Кроме того, в городе обвалилась кровля торгового дома. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м. Пострадали два человека. В больнице Павлодара сообщили о состоянии пострадавших в обвале крыши торгового дома. Оба мужчины находятся в стабильном состоянии