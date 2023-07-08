Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 6 тысяч кубометров воды откачали возле одного из домов Павлодара

    8 Июля 2023, 11:37

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Коммунальщики уже откачали тысячи кубических метров воды из колодцев, подъездов и дворов, затопленных в Павлодаре в результате обильных осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 6 тысяч кубометров воды откачано по улице Камзина, около 106 дома», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По данным ведомства, откачка воды из затопленных дворов и домов продолжается.

    К затоплению привели обильный дождь и сильные порывы ветра.

    Как сообщалось, 7 июля из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре затопило улицы и дворы многоэтажных жилых домов, отключилось электричество.

    Кроме того, в городе обвалилась кровля торгового дома. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м. Пострадали два человека. В больнице Павлодара сообщили о состоянии пострадавших в обвале крыши торгового дома. Оба мужчины находятся в стабильном состоянии

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео Погода Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Сильный сель сошёл в Алматинской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане