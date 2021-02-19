Более 6 трлн тенге составил объем антикризисных мер Правительства в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал об антикризисных мерах, принятых в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году бюджет исполнен в условиях спада глобальной экономики, снижения торгово-экономической активности в мире и серьезных ограничительных мер. В этой связи, были значительно пересмотрены прогноз социально-экономического развития и параметры бюджета. Можно отметить, что цель по исполнению уточненных параметров бюджета и финансовому обеспечению задач, поставленных руководством страны, министерством (финансов, прим. ред) в прошлом году выполнена», - сказал Алихан Смаилов на коллегии Минфина.

По его словам, большую и результативную работу провел Комитет госдоходов Минфина.

«Надо отметить хорошую работу КГД, ДГЗ и бюджетного блока Минфина. Общий объем антикризисных мер Правительства по поддержке экономики и населения в прошлом году составил 6,3 трлн тенге, что составляет 9% к ВВП», - заключил вице-премьер.