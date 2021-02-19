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    Более 6 трлн тенге составил объем антикризисных мер Правительства в 2020 году

    19 Февраля 2021, 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал об антикризисных мерах, принятых в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году бюджет исполнен в условиях спада глобальной экономики, снижения торгово-экономической активности в мире и серьезных ограничительных мер. В этой связи, были значительно пересмотрены прогноз социально-экономического развития и параметры бюджета. Можно отметить, что цель по исполнению уточненных параметров бюджета и финансовому обеспечению задач, поставленных руководством страны, министерством (финансов, прим. ред) в прошлом году выполнена», - сказал Алихан Смаилов на коллегии Минфина.

    По его словам, большую и результативную работу провел Комитет госдоходов Минфина.

    «Надо отметить хорошую работу КГД, ДГЗ и бюджетного блока Минфина. Общий объем антикризисных мер Правительства по поддержке экономики и населения в прошлом году составил 6,3 трлн тенге, что составляет 9% к ВВП», - заключил вице-премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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