Более 6 млрд тенге задолжали энергоснабжающие организации «МАЭК - Казатомпром»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общая задолженность энергоснабжающих организаций перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» составляет 6.1 млрд.тенге, с двумя из них (чей долг составляет около 90% от общей суммы) энергокомбинат начал работу по взысканию задолженности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В соответствии с правилами организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке, купля-продажа электроэнергии на розничном рынке осуществляется через энергоснабжающие организации. Функцию снабжения электроэнергией потребителей г. Актау, Мунайлинского района и г. Жанаозен на себя взяли ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жүйелері».

С начала деятельности у ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жүйелері» начала расти задолженность перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» за приобретённые энергоресурсы. И до сегодняшнего дня задолженность продолжает расти.

С 1968 года МАЭК является единственным предприятием в регионе с непрерывным циклом производства электроэнергии, питьевой, технической, горячей воды и тепла для жителей областного центра – города Актау, производственных и социально значимых объектов Мангистауской области.

При этом, потребители делятся на две категории: оптовые (потребление свыше 1МВт) и розничные (потребление до 1 МВт). В качестве основного ресурса для производства продукции используется газ, приобретаемый у АО «КазТрансГаз Аймак».

За неполные три года общая просроченная дебиторская задолженность ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» перед МАЭК составила более 5,6 млрд. тенге.

ТОО «МАЭК-Казатомпром» со своей стороны предпринимал все возможные законные меры по истребованию образовавшейся задолженности, но данные меры не принесли результата. Заботясь о нуждах населения, энергокомбинат не может ввести ограничения отпуска энергоресурсов компаниям-должникам, т.к. дефицит электроэнергии может негативно отразится на бесперебойном функционировании больниц, амбулатории, стационаров и других социально значимых объектов. Не дали соответствующего эффекта и судебно-исполнительные меры в отношении ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери».

При этом, ТОО «МАЭК-Казатомпром» ежемесячно оплачивает текущую задолженность перед АО «КазТрансГаз Аймак», которая составляет более 3 млрд. тенге.

В целях поддержания бесперебойности поставок газа для производства своей продукции ТОО «МАЭК-Казатомпром» вынуждено брать кредиты в банках второго уровня и нести бремя по оплате процентных ставок банка за счет своих средств. В данный момент кредитный лимит в банках исчерпан, предприятие терпит огромные убытки из-за ежемесячно растущей дебиторской задолженности.

Данная ситуация негативно отражается на производстве продукции, модернизации оборудования, стабильной работе предприятия и соблюдении трудовых обязательств перед порядка трехтысячным коллективом ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Руководство МАЭК вынуждено направлять все полученные денежные средства с реализации своей продукции на погашение задолженности за потребляемый топливный газ, пеню за просрочку по оплатам перед нашими кредиторами и проценты перед банками.

На основании вышеизложенного и в целях недопущения негативных последствий из-за неуклонно растущей дебиторской задолженности, ТОО «МАЭК-Казатомпром» вынуждено с 01.09.2021 года расторгнуть все договорные взаимоотношения с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери».

Расторжение договора не приведет к сбоям в поставке электроэнергии населению. Будут заключены договора с другими энергоснабжающими компаниями, при этом ТОО «МАЭК-Казатомпром» будет рекомендовать им трудоустроить высвобождаемых работников компаний - должников.

Жителей городов Актау и Жанаозен, а также Мунайлинского района просим отнестись к вынужденным мерам с пониманием. В случае не принятия данных мер, накопившаяся задолженность энергокомбината в конечном итоге может привести к остановке предприятия производящего для нужд населения электроэнергию, питьевую, техническую, горячую воду и тепло. Это в свою очередь несет серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья жителей Мангистауской области.



