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    Более 6 млрд тенге потратили казахстанские автовладельцы на VIP-номера в 2022 году

    30 Мая 2023, 07:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одной из востребованных услуг для казахстанцев по-прежнему остается приобретение «престижных» номеров для своих автомобилей. Только в прошлом году автовладельцы приобрели VIP-номера на сумму порядка 6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Чтобы облегчить казахстанцам доступ к приобретению подобных номеров на автомобили, МВД разработало соответствующий сервис по их выбору и бронированию.

    Сервис размещен на витрине сервисов Министерства цифрового развития «Smart Bridge», доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.

    Кроме того, для удобства населения уполномоченным органом в сфере информатизации прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.

    Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам гражданам без посещения ЦОНов, через мобильные приложения выбирать и бронировать «престижные» номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации автомобилей, в том числе в онлайн-режиме.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Видео МВД РК Цифровой Казахстан Общество
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