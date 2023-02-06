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    Более 6 млн тенге за сутки перечислили мошенникам жители Петропавловска

    6 Февраля 2023, 09:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за сутки зарегистрировали четыре интернет-мошенничества. Горожане перевели преступникам более 6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского управления полиции, на уловки злоумышленников попались и молодые люди, и пенсионеры. Схема мошенников не меняется: они звонят потенциальным жертвам по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, под различными предлогами уговаривают перечислить денежные средства на указанные ими счета.

    «Рекомендуем не терять бдительности при общении в Cети и совершении денежных операций. Прежде чем оформлять сделки купли-продажи или вкладывать куда-либо деньги, стоит убедиться в надежности того, кому собираетесь доверить свои сбережения. При подозрительных звонках - сразу обращаться по номеру «102». Напоминаем, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по вопросам сохранности их сбережений», - добавили в управлении.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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