Более 6 млн тенге выплатили 41 акмолинцу за сообщения о коррупции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области за период действия института поощрения граждан, сообщивших о факте коррупции, поощрено 41 лицо на общую сумму свыше 6 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя территориального Департамента по противодействию коррупции Айдос Жакиялин в ходе онлайн-брифинга.

По информации спикера, с начала года шесть лиц региона, сообщивших о коррупционных правонарушениях, получили свыше 800 тыс тенге. Анализ показывает, что в основном граждане сообщают о фактах взяточничества. К примеру, сообщивший о факте получения взятки, относящейся к категории преступлений средней тяжести, житель области поощрен на сумму 145 850 тенге.

Отметим, с прошлого года действует дифференцированная система вознаграждения граждан, согласно которой за сообщение о фактах коррупции граждане могут получить максимальную сумму - свыше 11 млн тенге.

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1000 МРП (2 917 000 тенге) – сумма вознаграждения составляет от 30 до 100 МРП в зависимости от тяжести преступления. Если вышеуказанная сумма превышает 1000 МРП – вознаграждение составит 10 %, но не более 4 000 МРП (11 668 000 тенге).

Поощрение осуществляется после вступления в законную силу постановления суда о наложении административного взыскания, обвинительного приговора либо постановления суда о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Если гражданин отказывается от денежного вознаграждения, то он может быть поощрен грамотой или благодарностью.

«Дифференцированная система поощрения информаторов направлена, прежде всего, на активное вовлечение населения в антикоррупционную деятельность. Отметим, что граждане, сообщающие о фактах коррупции, не только поощряются денежными средствами, но и находятся под защитой государства. Поэтому, призываем каждого проявлять нетерпимость к коррупции, и в случае столкновения с коррупционными правонарушениями сообщать в Антикоррупционную службу области либо в Call-центр 1424», - заключил Айдос Жакиялин.