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    Более 6 млн штук саженцев высадят в этом году в СКО

    22 Октября 2022, 19:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области воспроизводят леса. В регионе намерены поэтапно увеличить площадь зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, работы на территории государственного лесного фонда начали в 2020-м году. Тогда высадили саженцы на 762 га. Ежегодно площадь увеличивают. В этом году запланировали посадить лес на 1,7 тыс. га на сумму в 496 млн тенге.

    «В области разработан Комплексный план увеличения объемов воспроизводства леса на пятилетний период с 2021-го по 2025-й годы. За этот период запланировано высадить 100 млн саженцев на 20 тыс. га лесного фонда. В соответствии с планом задание по посадке леса по годам составляет на 2021-й год – 850 га, 2022-й – 1,7 тыс. га, 2023-й – 4,1 тыс. га, 2024-й год – 6,3 тыс. га, в 2025-м году – семь тыс. га», - проинформировали в управлении.

    В прошлом году план по посадке леса даже немного перевыполнили – высадили 3,5 млн саженцев на 869 га.

    Прошедшей весной 3,5 млн штук саженцев разместили на 835 га. Осенью высадят еще 2,6 млн штук на 865 га.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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