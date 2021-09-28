Более 6 миллионов человек прошли онлайн-перепись в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Более 6 миллионов человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн-режиме. Таким образом 31,8% населения уже имеют уведомления о прохождении переписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

По состоянию на 17:00 часов 28 сентября онлайн-перепись прошли 6044448 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 5223509 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 584586, еще 236353 респондент ответили на вопросы переписи, используя приложение Aitu.

По количеству прошедших онлайн-перепись лидирует Туркестанская область. 799457 жителей региона получили уведомления о прохождении. В Алматинской области зарегистрировано 663522 человек. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 575409 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангыстауской и Северо-Казахстанской областях. В этих регионах перепись прошли 168158 и 148428 человек соответственно.

Если считать по доле охваченного онлайн-переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 47,6% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823052 человек). На втором месте Восточно-Казахстанская область. Здесь данный показатель достиг 42,3% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 1361163 человек).

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!