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    Более 6 кг наркотиков изъяли у жителя Кокшетау

    20 Июля 2023, 17:45

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими задержан 45-летний житель Кокшетау, у которого в ходе обыска квартиры обнаружены 24 расфасованных свертка с марихуаной весом 6,3 кг, и два бумажных свертка с гашишем, весом 17 гр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Кроме того, под диваном обнаружены литровые ведра из-под майонеза с семенами конопли, весом более 2 кг.

    По словам задержанного, он хранил наркотические средства для личного употребления.

    В отношении мужчины начато досудебное производство по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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